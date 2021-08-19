Поліція Капітолію розслідує загрозу вибуху біля Бібліотеки Конгресу

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Поліція Капітолію США перевіряла підозрілий автомобіль біля Бібліотеки Конгресу. Були евакуйовані офісні будівлі Кеннон, Джефферсон і Медісон. Це можливо вибуховий пристрій в пікапі, хоча на даний момент ніяких вибухових речовин виявлено не було.

Начальник поліції Капітолію США Дж. Томас Мангер сказав, що інцидент почався близько 9:15 ранку, коли чоловік виїхав на чорному пікапі на тротуар біля Бібліотеки Конгресу.

Водій сказав офіцерові, який відповів на дзвінок, що “у нього є бомба”, і офіцер сказав, що бачив те, що “схоже на детонатор”.

Мангер сказав, що учасники переговорів “старанно працювали”, розмовляючи з цією людиною, і що він сподівався на “мирне вирішення цього інциденту”.

Мангер сказав, що в даний час їм невідомі мотиви цієї людини. Він додав, що вони не знають “багато” про водія, але сказав, що у офіційних осіб є “можливе ім’я і особистість” цю людину.

Два співробітника правоохоронних органів, знайомі з ходом розслідування, впізнали цього чоловіка як Флойда Рея Роузберрі з Північної Кароліни.

У якийсь момент людина, яка, здавалося, був в пікапі, вів пряму трансляцію, розповідаючи про революцію, звертаючись до “іншим патріотам” і намагаючись додзвонитися до президента Байдена. Він стверджував, що інші машини в цьому районі мали вибухнути, і чекав дзвінка Байдена.

“Якщо вибухне мой грузовик, це на тобі, Джо, я готовий померти за справу”, — сказав чоловік на відео, яке було отримано з профілю на ім’я Рей Роузберрі.

Представник Facebook Енді Стоун сказав, що вони видалили профіль в Facebook і проводять розслідування.

Що було раніше

У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі виявили підозрілу вантажівку. Поліція евакуювала розташовані поблизу офіси співробітників Конгресу.

У поліцію надійшло повідомлення про можливий вибуховий пристрій у вантажівці-пікапі біля Бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі.

На місці події працюють слідчі, які намагаються визначити, чи був пристрій діючої вибухівкою.

Поліція також евакуювала розташовані поблизу офіси співробітників Конгресу, закликаючи людей зберігати спокій і використовувати підземні тунелі, якщо необхідно евакуюватися подалі від цього району. На цьому тижні у Конгресу перерва в роботі.