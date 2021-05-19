Поліція Білорусії затримала 11 співробітників опозиційного ЗМІ

Деталі

У вівторок білоруська влада заблокувала сайт Tut.by, на якому детально висвітлюються з серпня вуличні акції протесту проти Олександра Лукашенка.

У середу ресурс Tut.by опублікував список затриманих співробітників, включаючи його головного редактора і декількох адміністративних співробітників. Там зазначили, що все ще намагаються зібрати воєдино те, що сталося під час обшуків у вівторок.

Комітет державного контролю Білорусії, якому підпорядковується Управління фінансових розслідувань, заявило, що справа проти співробітників Tut.by була порушена за підозрою в податкових порушеннях.

Опозиційний політик Світлана Тіхановська звинуватила владу в спробі "вбити" видання і закликала до санкцій Заходу відносно винних.

Контекст

Перебуваючи при владі з 1994 року, Лукашенко в минулому році почав жорстке придушення протестів.

За даними правозахисних організацій, з серпня за участь у вуличних протестах затримано близько 35 тисяч людей. Десятки отримали тюремні терміни. Влада каже, що порушено понад 1000 кримінальних справ.

Восени минулого року уряд позбавив Tut.by статусу офіційного ЗМІ.

Одна з журналісток Tut.by була засуджена до шести місяців тюремного ув'язнення в березні після того, як оскаржила офіційне твердження про те, що вбитий протестуючий був п'яний в момент своєї смерті. У середу її відпустили через закінчення терміну ув'язнення.

Україна, ЄС, США та ОБСЄ відреагували на обшуки та репресії щодо білоруського порталу Tut.by.