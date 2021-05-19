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Полиция Беларуссии задержала 11 сотрудников оппозиционного СМИ

Киев • УНН

 • 17014 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Беларусская полиция задержала в среду 11 сотрудников новостного сайта Tut.by, сообщает издание, через день после обыска офисов и домов в рамках уголовного расследования по подозрению в уклонении от уплаты налогов, передает УНН.

Полиция Беларуссии задержала 11 сотрудников оппозиционного СМИ

Детали

Во вторник беларусские власти заблокировали сайт Tut.by, на котором подробно освещаются с августа уличные акции протеста против Александра Лукашенко.

В среду ресурс Tut.by опубликовал список задержанных сотрудников, включая его главного редактора и нескольких административных сотрудников. Там отметили, что все еще пытаются собрать воедино то, что произошло во время обысков во вторник.

Комитет государственного контроля Беларуси, которому подчиняется Управление финансовых расследований, заявил, что дело против сотрудников Tut.by было возбуждено по подозрению в налоговых нарушениях.

Оппозиционный политик Светлана Тихановская обвинила власть в попытке "убить" ресурс и призвала к санкциям Запада в отношении виновных.

Контекст

Находясь у власти с 1994 года, Лукашенко в прошлом году начал жесткое подавление протестов.

По данным правозащитных организаций, с августа за участие в уличных протестах задержаны около 35 тысяч человек. Десятки получили тюремные сроки. Власти говорят, что возбуждено более 1000 уголовных дел.

Осенью прошлого года правительство лишило Tut.by статуса официального СМИ.

Одна из журналисток Tut.by была приговорена к шести месяцам тюремного заключения в марте после того, как обжаловала официальное утверждение о том, что убитый протестующий был пьян в момент своей смерти. В среду ее отпустили из-за истечения срока заключения.

Украина, ЕС, США и ОБСЕ отреагировали на обыски и репрессии в отношении белорусского портала Tut.by.

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