Погода: в Україні очікуються дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні в Україні майже у всіх областях будуть дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Сьогодні дощі будуть майже у всіх регіонах. Сухо буде лише у Закарпатській області. Температура повітря складе:
— на заході вдень +4+9, а вночі 0+4,
— на півночі вдень +3+6, а вночі +3+5,
— на сході вдень +4+6, а вночі +3+5,
— на півдні вдень +7+10, а вночі +3+6,
— у центрі вдень +4+7, а вночі +3+5.
У Києві очікуються невеликі дощі. Вдень температура повітря складе +4+6, а вночі +1+3.