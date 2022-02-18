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Погода: в Україні очікуються дощі

Погода: в Україні очікуються дощі

Київ • УНН

 • 12618 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні в Україні майже у всіх областях будуть дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Сьогодні дощі будуть майже у всіх регіонах. Сухо буде лише у Закарпатській області. Температура повітря складе:

— на заході вдень +4+9, а вночі 0+4,

— на півночі вдень +3+6, а вночі +3+5,

— на сході вдень +4+6, а вночі +3+5,

— на півдні вдень +7+10, а вночі +3+6,

— у центрі вдень +4+7, а вночі +3+5.

У Києві очікуються невеликі дощі. Вдень температура повітря складе +4+6, а вночі +1+3.

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