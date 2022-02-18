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15 марта, 19:03 • 91087 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124970 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114681 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109013 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100072 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95672 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83647 просмотра

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Погода: в Украине ожидаются дожди

Погода: в Украине ожидаются дожди

Киев • УНН

 • 12614 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в Украине почти во всех областях будут дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Сегодня дожди будут почти во всех регионах. Сухо будет только в Закарпатской области. Температура воздуха составит:

— на западе днем +4+9, а ночью 0+4,

— на севере днем +3+6, а ночью +3+5,

— на востоке днем +4+6, а ночью +3+5,

— на юге днем +7+10, а ночью +3+6,

— в центре днем +4+7, а ночью +3+5.

В Киеве ожидаются небольшие дожди. Днем температура воздуха составляет +4+6, а ночью +1+3.

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