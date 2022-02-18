Погода: в Украине ожидаются дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в Украине почти во всех областях будут дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Сегодня дожди будут почти во всех регионах. Сухо будет только в Закарпатской области. Температура воздуха составит:
— на западе днем +4+9, а ночью 0+4,
— на севере днем +3+6, а ночью +3+5,
— на востоке днем +4+6, а ночью +3+5,
— на юге днем +7+10, а ночью +3+6,
— в центре днем +4+7, а ночью +3+5.
В Киеве ожидаются небольшие дожди. Днем температура воздуха составляет +4+6, а ночью +1+3.