Погода: в Украине ожидаются дожди

Детали

Сегодня дожди будут почти во всех регионах. Сухо будет только в Закарпатской области. Температура воздуха составит:

— на западе днем +4+9, а ночью 0+4,

— на севере днем +3+6, а ночью +3+5,

— на востоке днем +4+6, а ночью +3+5,

— на юге днем +7+10, а ночью +3+6,

— в центре днем +4+7, а ночью +3+5.



В Киеве ожидаются небольшие дожди. Днем температура воздуха составляет +4+6, а ночью +1+3.