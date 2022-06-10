Подоляк назвав зброю, яка допоможе ефективно звільняти територію України від окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що ефективно звільнити українські території від окупантів доможуть реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Про це він повідомив в інтерв'ю BBC, передає УНН.
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“Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує росія, зокрема РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію”, — наголосив Подоляк.
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