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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Подоляк назвав зброю, яка допоможе ефективно звільняти територію України від окупантів

Подоляк назвав зброю, яка допоможе ефективно звільняти територію України від окупантів

Київ • УНН

 • 182782 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що ефективно звільнити українські території від окупантів доможуть реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Про це він повідомив в інтерв'ю BBC, передає УНН.

Цитата

“Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує росія, зокрема РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію”, — наголосив Подоляк.

Нагадаємо

Подоляк назвав єдиний шлях до перемоги України.

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