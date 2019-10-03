Початок опалювального сезону: завтра в Україні почнуть запускати опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні 4 жовтня почнеться опалювальний сезон на соціальних об’єктах у трьох областях. Про це передає УНН.
Від завтра, 4 вересня, в Україні почнуть вмикати опалення у соціальних об’єктах. Увімкнути опалення планують у Львівській, Івано-Франківській та Черкаській областях.
"З 8 жовтня розпочнемо подачу тепла у всьому місті, а вже з 4 – у закладах охорони здоров’я та геріатричному пансіонаті", - сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
У Львові з 4 жовтня теплопостачальні підприємства розпочнуть подавати опалення до бюджетних установ.
Черкаси також починають опалювальний сезон 4 жовтня: "На вулиці вже доволі прохолодний температурний режим. Тож треба, щоб діти у навчальних закладах і хворі у лікарнях не мерзли", - сказав заступник міського голови Ігор Волошин.
Розпочати повномасштабний опалювальний сезон в Україні планують тоді, коли середньодобова температура впродовж трьох днів не перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм. Наприклад, у Черкасах орієнтовною датою початку опалювального сезону вважають 7 жовтня, у Житомирі – 10 жовтня.
Нагадаємо, У Києві лікарні, дитсадки, школи і інші заклади соціальної сфери мали змогу увімкнути опалення за індивідуальними заявками ще у понеділок, 30 вересня.