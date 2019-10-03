Начало отопительного сезона: завтра в Украине начнут запускать отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украины 4 октября в начнется отопительный сезон на социальных объектах в трех областях. Об этом передает УНН.
Завтра, 4 сентября, в Украине начнут включать отопление в социальных объектах. Включить отопление планируют в Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.
"С 8 октября начнем подачу тепла во всем городе, а уже с четвёртого учреждениях здравоохранения и гериатрическом пансионате", - сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Во Львове с 4 октября теплоснабжающие предприятия начнут подавать отопление в бюджетных учреждений.
Черкассы также начинают отопительный сезон 4 октября: "На улице уже довольно прохладный температурный режим. Поэтому надо, чтобы дети в учебных заведениях и больные в больницах не мерзли", - сказал заместитель городского головы Игорь Волошин.
Начать полномасштабный отопительный сезон в Украине планируют тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней не будет превышать 8 градусов по Цельсию. Например, в Черкассах ориентировочной датой начала отопительного сезона считают 7 октября, в Житомире - 10 октября.
Напомним, в Киеве больницы, детсады, школы и другие учреждения социальной сферы могли включить отопление по индивидуальным заявкам еще в понедельник, 30 сентября.