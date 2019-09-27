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У Києві об’єкти соціальної сфери почнуть опалювати 30 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Об’єкти соціальної сфери у столиці з 30 вересня будуть підключені до опалення. Про це під час засідання колегії сказав Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє УНН

У Києві об’єкти соціальної сфери почнуть опалювати 30 вересня

Мова йде про школи, дитячі садки, лікарні.

“Сьогодні будуть передані дані Київському міському голові на підпис в частині початку опалювального сезону. Ми готові щодо теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери. Мається на увазі всі тих хто має бажання підключитися до теплоносія. Ми будемо мати змогу це зробити, за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня”, — повідомив Поворозник.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

“Майже всі заклади освіти нашого міста готові до нового опалювального сезону. 100% актів готовності ми отримали у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах. З проблемних питань залишилися 3 школи Шевченківського району, але і вони вже у найближчий час будуть готові до підключення”, — заявив Валентин Мондриївський.

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