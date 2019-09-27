В Киеве объекты социальной сферы начнут отапливать 30 сентября

Речь идет о школах, детских садах, больницах.

"Сегодня будут переданы данные Киевскому городскому голове на подпись в части начала отопительного сезона. Мы готовы теплообеспечения объектов социальной сферы. Имеется в виду все те, кто хочет подключиться к теплоносителю. Мы будем иметь возможность это сделать, по соответствующим заявкам, начиная с 30 сентября", - сообщил Поворозник.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, что к отопительному сезону готовы почти все учебные заведения.

"Почти все учебные заведения нашего города готовы к новому отопительному сезону. 100% актов готовности мы получили в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. С проблемных вопросов остались 3 школы Шевченковского района, но и они уже в ближайшее время будут готовы к подключению", - заявил Валентин Мондриевский.