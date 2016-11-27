Поблизу Маріуполя затримали працівника поліції "ДНР"

Як зазначається 26 листопада військовослужбовці Південного оперативно-територіального об’єднання спільно із співробітниками Національної поліції ГУНП та співробітниками СБУ в Донецькій області залучалися до комплексу службових заходів у двох населених пунктів поблизу Маріуполя.

“В ході відпрацювання військовослужбовцями було затримано 22 особи, які значились у розшуку за скоєння кримінальних злочинів та пособництво незаконного збройного формування „ДНР“”, — йдеться у повідомленні.

Також в цей день гвардійцями на блокпосту, який розташований на в’їзді в Маріуполь, затриманий чоловік, який виявився працівником поліції незаконного збройного формування “ДНР”.

Затримані передані працівникам Національної поліції та Служби безпеки України.