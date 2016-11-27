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Возле Мариуполя задержали работника полиции "ДНР"

Киев • УНН

 • 10452 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Возле Мариуполя военнослужащие задержали 22 человека, находившихся в розыске за уголовные преступления и пособничество боевикам, а также работника полиции "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает УНН.

Возле Мариуполя задержали работника полиции "ДНР"

Как отмечается, 26 ноября военнослужащие Южного оперативно-территориального объединения совместно с сотрудниками Национальной полиции ГУНП и сотрудниками СБУ в Донецкой области привлекались к комплексу служебных мероприятий в двух населенных пунктах возле Мариуполя.

"В ходе отработки военнослужащими были задержаны 22 человека, которые значились в розыске за совершение уголовных преступлений и пособничество незаконному вооруженному формированию "ДНР", - говорится в сообщении.

Также в этот день гвардейцы на блокпосту, который расположен на въезде в Мариуполь, задержали мужчину, который оказался сотрудником полиции незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Задержанных передали работникам Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

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