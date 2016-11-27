Возле Мариуполя задержали работника полиции "ДНР"

Как отмечается, 26 ноября военнослужащие Южного оперативно-территориального объединения совместно с сотрудниками Национальной полиции ГУНП и сотрудниками СБУ в Донецкой области привлекались к комплексу служебных мероприятий в двух населенных пунктах возле Мариуполя.

"В ходе отработки военнослужащими были задержаны 22 человека, которые значились в розыске за совершение уголовных преступлений и пособничество незаконному вооруженному формированию "ДНР", - говорится в сообщении.

Также в этот день гвардейцы на блокпосту, который расположен на въезде в Мариуполь, задержали мужчину, который оказался сотрудником полиции незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Задержанных передали работникам Национальной полиции и Службы безопасности Украины.