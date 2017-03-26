Поблизу Краматорська розбився військовий гелікоптер (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Поблизу Краматорська, що на Донеччині, розбився військовий гвинтокрил. Про це повідомила речниця Міноборони Оксана Гаврилюк, передає УНН.
“Поблизу Краматорська розбився військовий гелікоптер МІ-2. За попередньою версією, причина падіння — зіткнення з лінією електропередач. На місці події працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення”, — йдеться у повідомленні.
Наразі подробиці події з’ясовуються.
Нагадаємо, 4 березня біля турецької провінції Хатай на кордоні з Сирією розбився винищувач МіГ-21, який імовірно належить сирійським військово-повітряним силам.