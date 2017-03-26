Вблизи Краматорска разбился военный вертолет (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вблизи Краматорска Донецкой области разбился военный вертолет. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Оксана Гаврилюк, передает УНН.
"Вблизи Краматорска разбился военный вертолет МИ-2. По предварительной версии, причина падения - столкновение с линией электропередач. На месте происшествия работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения", - говорится в сообщении.
Сейчас подробности происшествия выясняются.
Напомним, 4 марта у турецкой провинции Хатай на границе с Сирией разбился истребитель МиГ-21, который предположительно принадлежит сирийским военно-воздушным силам.