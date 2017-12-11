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Півроку безвізу: українці їздять до ЄС на 15% більше

Півроку безвізу: українці їздять до ЄС на 15% більше

Київ • УНН

 • 12271 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українці близько 11 млн разів перетнули кордони з країнами Євросоюзу за півроку з початку дії безвізового режиму між Україною та ЄС 11 червня, що на 15% більше у порівнянні заналогічним періодом 2016 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані представництва ЄС в Україні.

"Українці близько 11 млн разів перетнули кордони з країнами Євросоюзу із дня набрання чинності безвізового режиму між Україною та ЄС. Це на 15% більше у порівнянні заналогічним періодом 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, безвізові подорожі підвищують переваги зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

"Вони сприяли збільшенню експорту з України до ЄС на 29% протягом перших дев’яти місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року", - додали у представництві.

Згідно з даними ДПСУ, українці понад 2,5 млн разів в’їхали до ЄС за біометричними паспортами, зауважили у представництві.

Нагадаємо, за півроку з часу візової лібералізації для українців з Європейським Союзом - від 11 червня - безвізом скористалися 355 тисяч громадян України.

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