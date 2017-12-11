Півроку безвізу: українці їздять до ЄС на 15% більше

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українці близько 11 млн разів перетнули кордони з країнами Євросоюзу за півроку з початку дії безвізового режиму між Україною та ЄС 11 червня, що на 15% більше у порівнянні заналогічним періодом 2016 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані представництва ЄС в Україні.