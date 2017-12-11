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Полгода безвиза: украинцы ездят в ЕС на 15% больше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинцы около 11 млн раз пересекли границы со странами Евросоюза за полгода с начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС 11 июня, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные представительства ЕС в Украине.

"Украинцы около 11 млн раз пересекли границы со странами Евросоюза со дня вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, безвизовые путешествия повышают преимущества зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

"Они способствовали увеличению экспорта из Украины в ЕС на 29% в течение первых девяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - добавили в представительстве.

Согласно данным ГПСУ, украинцы более 2,5 млн раз въехали в ЕС по биометрическим паспортам, отметили в представительстве.

Напомним, за полгода с момента визовой либерализации для украинцев с Европейским Союзом - от 11 июня - безвизом воспользовались 355 тісяч граждан Украины.

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