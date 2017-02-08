Пірати у Нігерії напали на судно та викрали українця і сімох росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Пірати у водах Нігерії напали на судно “BBC Caribbean” та викрали одного українця й сімох росіян. Про це повідомляє прес-служба посольства Росії в Нігерії у Twitter, передає УНН.
“У територіальних водах Нігерії стався піратський напад на судно "BBC Caribbean". З борту судна, на яке напали пірати, викрадені семеро громадян Росії і громадянин України”, — йдеться у повідомленнях.
Зазначається, що російське посольство звернулось до влади Нігерії з проханням сприяти у встановленні місцеперебування викрадених.
В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно «BBC Caribbean».— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.
С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины.
— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.