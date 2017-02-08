Пираты в Нигерии напали на судно и похитили украинца и семерых россиян

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта судна, на которое напали пираты, похищены семь граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российское посольство обратилось к власти Нигерии с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения похищенных.

В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean".

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины.

- Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.