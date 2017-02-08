Пираты в Нигерии напали на судно и похитили украинца и семерых россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Пираты в водах Нигерии напали на судно "BBC Caribbean" и похитили одного украинца и семерых россиян. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Нигерии в Twitter, передает УНН.
"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта судна, на которое напали пираты, похищены семь граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российское посольство обратилось к власти Нигерии с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения похищенных.
В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean".- Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.
С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины.
- Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.