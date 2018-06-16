Під час наїзду таксі на пішоходів у Москві постраждав українець - ТАРС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Унаслідок наїзду на людей у Москві 16 червня травми дістали 8 людей, серед постраждалих є один громадянин України. Про це повідомляє центральне державне інформаційне агентство Росії "ТАРС" з посиланням на джерело у екстрених службах, інформує УНН.
Джерело в екстрених службах РФ повідомило, що після ДТП до медичної установи доставлені троє іноземців і дві росіянки.
“Два громадянина Мексики, один — України і дві громадянки Росії госпіталізовані в ДТП на вулиці Іллінка”, — сказав співрозмовник агентства.
Обставини і причини аварії, а також стан постраждалих встановлюються.
У прес-службі московського департаменту охорони здоров’я повідомили про вісім постраждалих.
Нагадаємо, 16 червня в центрі Москви автомобіль таксі в’їхав у пішоходів. Московська поліція заявила, що сім людей постраждали.
Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI— ЦОДД (@gucodd) 16 червня 2018 р.