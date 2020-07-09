Перший вихід у старті в 2020 році Ярмоленка не врятував "Вест Хем" від поразки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Зустріч 34 туру Англійської Прем’єр-ліги завершилася поразкою “Вест Хема” від “Бернлі” на стадіоні “Олімпійський” в Лондоні, повідомляє УНН.
На 38 хвилині баталії нападник гостей Джей Родрігес зіграв на випередження оборонця “молотобійників” та головою відправив м’яч від поперечини в сітку воріт. Ближче до завершення гри “Бернлі” відзначився вдруге, але гол не був зарахований через положення поза грою Вуда — 0:1.
Примітно, що наш Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі вперше з листопада 2019 року, і був замінений на 62 хвилині.
“Вест Хем” з 31 пунктом йде 16-му рядку і знаходиться лише в 4-х балах від зони вильоту. Причому у суперників “молотобійців” ще по грі в запасі.
Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “Вест Хема” 19 матчів, в яких забив чотири голи й віддав одну результативну передачу.