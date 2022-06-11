Перший чеський доброволець загинув у боях на Донбасі. У МЗС Чехії підтвердили інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський підтвердив інформацію про загибель першого чеського добровольця, який взяв участь у допомозі українським збройним силам на Донбасі, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.
Деталі
Раніше прессекретар МЗС Ленка До повідомила агентству ČTK про те, що інформація перевіряється. Повідомлення опублікувала у своєму Facebook журналіст та фотограф Лєнка Кліцперова, яка останніми днями працювала на Донбасі.
Згідно з інформацією із соціальних мереж, загинув чоловік із Тршебича. “Чеське телебачення” заявило, що він загинув від попадання мінометної гранати і кілька місяців працював в Україні.
У травні 100 чеських добровольців отримали від президента Мілоша Земана дозвіл приєднатися до української армії, але подробиці про фактичну їх кількість відсутні. За інформацією Празького Граду, 11 травня президент Мілош Земан дозволив 103 чехам вступити до лав ЗСУ, решту 200 прохань він не задовольнив.