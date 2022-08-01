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Перше судно із Одеси перевірить "зерновий коридор" - ВМС

Перше судно із Одеси перевірить "зерновий коридор" - ВМС

Київ • УНН

 • 191848 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. З порту Одеси у напрямку порту турецького Стамбула вийшов у море перший суховантаж, це буде перевіркою, як працює "зерновий коридор". Про це заявили у ВМС ЗС України, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, 1 серпня, з порту Одеса у море вийшов перший суховантаж. Судно "Розоні" під прапором Сьєрра-Леоне завантажений понад 26 тисачами тонн кукурудзи рухається в напрямку порту Стамбула, Туреччина. Цей вихід судна є першим і тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур. По результатам цього виходу будуть прийматись відповідні рішення", - зазначили у ВМС.

Деталі

Як зазначається, "Військово-морські сили ЗС України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль з забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи".

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно із українським зерном вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Він везе кукурудзу до Лівану.

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022

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