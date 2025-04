Перша партія нафти з рф прибула до Пакистану

Деталі

Розвантажать нафту з росії у понеділок, 12 червня.

"Це перше в історії постачання російської нафти до Пакистану та початок нових відносин між Пакистаном та російською федерацією", - зазначив Шаріф.

Глава пакистанського уряду також подякував усім, хто "зробив свій внесок у втілення в життя обіцянок імпорту російської нафти".

I have fulfilled another of my promises to the nation. Glad to announce that the first Russian discounted crude oil cargo has arrived in Karachi and will begin oil discharge tomorrow.



Today is a transformative day. We are moving one step at a time toward prosperity, economic…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 11, 2023