Первая партия нефти из рф прибыла в Пакистан

Детали

Разгрузят нефть из россии в понедельник, 12 июня.

"Это первая в истории поставка российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и российской федерацией", - отметил Шариф.

Глава пакистанского правительства также поблагодарил всех, кто "внес свой вклад в воплощение в жизнь обещаний импорта российской нефти".

I have fulfilled another of my promises to the nation. Glad to announce that the first Russian discounted crude oil cargo has arrived in Karachi and will begin oil discharge tomorrow.



Today is a transformative day. We are moving one step at a time toward prosperity, economic…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 11, 2023