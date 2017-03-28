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Переможець лотереї “Мегалот” розповів, на що витратить 6 млн грн

Переможець лотереї “Мегалот” розповів, на що витратить 6 млн грн

Київ • УНН

 • 28985 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Переможець державної лотереї “Мегалот”, 35-річний житель з Дніпра Євген Зеленський розповів, що виграні 6 млн грн в першу чергу витратить на купівлю житла, відпочинок та освіту дітей, повідомляє УНН.

25 березня під час ефіру “Мегалот” на “Першому національному телеканалі” він розповів, що грає в лотереї вже 7 років і вже вигравав чималі грошові призи, проте цього разу він зірвав дійсно великий куш. Весь цей час Є.Зеленського підтримували друзі та дружина.

"Усе моє оточення позитивно ставиться до лотерей – і моя родина, і мої друзі. Скептиків серед них немає. Також, зізнаюся відверто, що у мене особисто немає ніяких забобонів під час гри – я просто навмання обираю номери", - зізнався він.

Разом з тим, переможець лотереї вже визначився, на що витратить свої 6 млн грн. Йдеться про купівлю житла, відпочинок та освіту дітей.

Також Євген Зеленський розповів, що продовжуватиме грати в лотерею, сподіваючись, що колись зірве джекпот в 1 млрд доларів – саме стільки йому потрібно “для повного щастя”.

"Жодного тиражу не було, коли б я не вірив у свій успіх. Я постійно був переконаний, що зірву джекпот. І я продовжую грати. А для повного щастя мені треба 1 млрд доларів, і я переконаний, що я їх виграю", - наголосив він.

Варто зазначити, що переможець міг виграти вдвічі більший приз, який на той момент становив 12 млн 550 тис. гривень. Для цього він мав вгадати правильну кульку, що подвоює виграші - Мегакульку. Відомо, що в тиражі №1615, у якому Євгену пощастило виграти Мегаприз, випала Мегакулька під номером 2, в той час, як мільйонер поставив на кульку під номером 1, опинившись таким чином за один крок від Мега джекпоту лотереї "Мегалот".

Нагадаємо, 18 лютого Євген Зеленський зірвав Мегаприз у сумі понад 6 млн грн у державній лотереї “Мегалот”. На сьогоднішній день це найбільший лотерейний виграш 2017 року, що був виграний в Україні.

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