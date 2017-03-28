Победитель лотереи "Мегалот" рассказал, на что потратит 6 млн грн

25 марта в эфире "Мегалот" на "Первом национальном телеканале" он рассказал, что играет в лотереи уже 7 лет и уже выигрывал немалые денежные призы, однако на этот раз он сорвал действительно большой куш. Все это время Е.Зеленского поддерживали друзья и жена.

"Все мое окружение положительно относится к лотереям - и моя семья, и мои друзья. Скептиков среди них нет. Также, признаюсь откровенно, что у меня лично нет никаких предрассудков во время игры - я просто наугад выбираю номера", - признался он.

Вместе с тем, победитель лотереи уже определился, на что потратит свои 6 млн грн. Речь идет о покупке жилья, отдыхе и образовании детей.

Также Евгений Зеленский рассказал, что будет продолжать играть в лотерею, надеясь, что когда-то сорвет джекпот в 1 млрд долларов - именно столько ему нужно "для полного счастья".

"Ни одного тиража не было, когда бы я не верил в свой успех. Я постоянно был убежден, что сорву джекпот. И я продолжаю играть. А для полного счастья мне надо 1 млрд долларов, и я убежден, что я их выиграю", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что победитель мог выиграть вдвое больший приз, который на тот момент составлял 12 млн 550 тыс. гривен. Для этого он должен был угадать правильный шарик, который удваивает выигрыш, - "Мегакульку". Известно, что в тираже №1615, в котором Евгению повезло выиграть "Мегаприз", выпала "Мегакулька" под номером 2, в то время, как миллионер поставил на шарик под номером 1, оказавшись таким образом в одном шаге от Мега джек-пота лотереи "Мегалот".

Напомним, 18 февраля Евгений Зеленский сорвал "Мегаприз" в сумме более 6 млн грн в государственной лотерее "Мегалот". На сегодняшний день это самый крупный лотерейный выигрыш 2017 года, который был выигран в Украине.