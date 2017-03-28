Победитель лотереи "Мегалот" рассказал, на что потратит 6 млн грн

ukru
08:46 • 31565 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 89856 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114744 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129964 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137969 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106821 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107743 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103987 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 107174 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 104817 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 108210 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 113223 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 110604 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 140414 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 175444 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 183509 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 179273 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 178020 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 123500 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 132593 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 138479 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 137906 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 141968 просмотра
Актуальное
Победитель лотереи "Мегалот" рассказал, на что потратит 6 млн грн

Победитель лотереи "Мегалот" рассказал, на что потратит 6 млн грн

Киев • УНН

 • 28978 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Победитель государственной лотереи "Мегалот", 35-летний житель с Днепра Евгений Зеленский рассказал, что выигранные 6 млн грн, в первую очередь, потратит на покупку жилья, отдых и образование детей, сообщает УНН.

25 марта в эфире "Мегалот" на "Первом национальном телеканале" он рассказал, что играет в лотереи уже 7 лет и уже выигрывал немалые денежные призы, однако на этот раз он сорвал действительно большой куш. Все это время Е.Зеленского поддерживали друзья и жена.

"Все мое окружение положительно относится к лотереям - и моя семья, и мои друзья. Скептиков среди них нет. Также, признаюсь откровенно, что у меня лично нет никаких предрассудков во время игры - я просто наугад выбираю номера", - признался он.

Вместе с тем, победитель лотереи уже определился, на что потратит свои 6 млн грн. Речь идет о покупке жилья, отдыхе и образовании детей.

Также Евгений Зеленский рассказал, что будет продолжать играть в лотерею, надеясь, что когда-то сорвет джекпот в 1 млрд долларов - именно столько ему нужно "для полного счастья".

"Ни одного тиража не было, когда бы я не верил в свой успех. Я постоянно был убежден, что сорву джекпот. И я продолжаю играть. А для полного счастья мне надо 1 млрд долларов, и я убежден, что я их выиграю", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что победитель мог выиграть вдвое больший приз, который на тот момент составлял 12 млн 550 тыс. гривен. Для этого он должен был угадать правильный шарик, который удваивает выигрыш, - "Мегакульку". Известно, что в тираже №1615, в котором Евгению повезло выиграть "Мегаприз", выпала "Мегакулька" под номером 2, в то время, как миллионер поставил на шарик под номером 1, оказавшись таким образом в одном шаге от Мега джек-пота лотереи "Мегалот".

Напомним, 18 февраля Евгений Зеленский сорвал "Мегаприз" в сумме более 6 млн грн в государственной лотерее "Мегалот". На сегодняшний день это самый крупный лотерейный выигрыш 2017 года, который был выигран в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы