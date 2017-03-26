Пентагон: один з лідерів "Аль-Каїди" був убитий в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Пентагон повідомив про загибель лідера "Аль-Каїди" Карі Ясина в провінції Пактіка в Афганістані. За даними відомства, він відповідальний за загибель десятків мирних жителів, а також двох американських солдатів, передає УНН з посиланням на ВВС.
У заяві, опублікованій на сайті міністерства оборони США, йдеться про те, що К.Ясін був убитий внаслідок авіаудару 19 березня.
"Смерть Карі Ясина свідчить про те, що терористи, які порочать іслам і навмисно ціляться в невинних людей, не підуть від правосуддя", - заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.
Варто зазначити,що за інформацією спецслужб, К.Ясін - уродженець Пакистану - пов'язаний з "Аль-Каїдою" та відповідальний за підготовку низки терактів, серед яких вибух у готелі в Ісламабаді 20 вересня 2008 року. Тоді загинули 54 людини, в тому числі і посол Чехії, 266 осіб отримали поранення. Також в заяві Пентагону зазначено, що цей напад також забрав життя американських солдатів.