Пентагон: один з лідерів "Аль-Каїди" був убитий в Афганістані

У заяві, опублікованій на сайті міністерства оборони США, йдеться про те, що К.Ясін був убитий внаслідок авіаудару 19 березня.

"Смерть Карі Ясина свідчить про те, що терористи, які порочать іслам і навмисно ціляться в невинних людей, не підуть від правосуддя", - заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Варто зазначити,що за інформацією спецслужб, К.Ясін - уродженець Пакистану - пов'язаний з "Аль-Каїдою" та відповідальний за підготовку низки терактів, серед яких вибух у готелі в Ісламабаді 20 вересня 2008 року. Тоді загинули 54 людини, в тому числі і посол Чехії, 266 осіб отримали поранення. Також в заяві Пентагону зазначено, що цей напад також забрав життя американських солдатів.