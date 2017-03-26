Пентагон: один из лидеров "Аль-Каиды" был убит в Афганистане

В заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны США, говорится о том, что К.Ясин был убит в результате авиаудара 19 марта.

"Смерть Кари Ясина свидетельствует о том, что террористы, которые порочат ислам , целясь в невинных людей, не уйдут от правосудия", - заявил министр обороны США Джеймс Маттис.

Стоит отметить, что по информации спецслужб, К.Ясин - уроженец Пакистана - связан с "Аль-Каидой" и ответственный за подготовку ряда терактов, среди которых взрыв в гостинице в Исламабаде 20 сентября 2008. Тогда погибли 54 человека, в том числе и посол Чехии, 266 человек получили ранения. Также в заявлении Пентагона говорится, что этот приступ унес жизни американских солдат.