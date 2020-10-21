Павелко привітав "Шахтар" з історичною перемогою: "не такий страшний “Реал”, як його малюють"

“Неймовірний дебют донецького „Шахтаря“ в груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21!!! Дуже непроста, але яскрава перемога українського гранду над одним з найсильніших клубів світу на чолі з легендарним Зінедіном Зіданом!

Команда Луїша Каштру, навіть без кількох гравців основи у цьому матчі довела, що не такий страшний „Реал“, як його малюють. Вітаю з першою і надзвичайно важливою перемогою в цьогорічній Лізі чемпіонів всіх вболівальників клубу, футболістів, тренерів і керівництво „Шахтаря“! З історичною перемогою!”, — зазначив Павелко.

Як писав УНН, “Шахтар” обіграв “Реал” з рахунком 3:2.

Зауважимо, що українським командам не вдавалося обіграти “Реал” з 1999 року.