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Парламентарі України, Польщі та Литви обговорять події в Білорусі

Парламентарі України, Польщі та Литви обговорять події в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Головною темою дводенної VIII-ї сесії тристоронньої парламентської асамблеї України, Польщі та Литви за участю спікерів Сейму і Сенату Польщі, Верховної Ради України та Сейму Литви стануть події в Білорусі, передає УНН з посиланням на прес-службу сенату Республіки Польща.

"Ми будемо говорити про Білорусію у зв'язку з подіями, які там відбуваються. Це буде головною темою наших переговорів", - заявив спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський.

Також він додав, що позицію депутатів парламентів трьох країн з цього питання буде відображено у підсумковій декларації сесії.

"У нашій декларації, яку ми підпишемо за підсумками зустрічі, також порушуватиметься білоруське питання, буде виражено нашу стурбованість і бажання, щоб Білорусь зійшла зі шляху, на який вона повернулася, й продовжила йти дорогою контактів з ЄС", - зазначив С.Карчевський.

Іншими темами переговорів українських, польських та литовських парламентарів стануть ситуація в Україні, політичне та економічне співробітництво трьох країн, питання молодіжної співпраці, кібербезпеки, протидії дезінформації та значення інфраструктурного коридору “Північ-Південь” для Центральної та Східної Європи.

Довідка УНН: тристороння парламентська ассамблея України, Польщі та Литви була сформована 13 травня 2005 року. Це консультативний орган, створений для обговорення спільних проектів і питань, що становлять взаємний інтерес для всіх країн-учасниць.

До її складу входять по 10 парламентаріїв від кожної держави, які зустрічаються щороку. В рамках асамблеї діють три комісії: з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розвитку торгівлі та економіки, регіонального та культурного співробітництва.

Нагадаємо, що 25 березня несанкціонована акція в Мінську проти політики влади Білорусії супроводжувалася активними діями міліції і співробітників ОМОНу. За неофіційними даними, правоохоронні органи затримали близько 300 потенційних учасників "Маршу розсерджених білорусів" .

Як повідомляв УНН, 27 березня білоруського опозиціонера М.Статкевича звільнили із СІЗО КДБ.

Також у Білорусі не бачать нічого "неєвропейського" у діях своїх правоохоронців.

Українські Національні Новини

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