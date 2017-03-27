Парламентарі України, Польщі та Литви обговорять події в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Головною темою дводенної VIII-ї сесії тристоронньої парламентської асамблеї України, Польщі та Литви за участю спікерів Сейму і Сенату Польщі, Верховної Ради України та Сейму Литви стануть події в Білорусі, передає УНН з посиланням на прес-службу сенату Республіки Польща.
"Ми будемо говорити про Білорусію у зв'язку з подіями, які там відбуваються. Це буде головною темою наших переговорів", - заявив спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський.
Також він додав, що позицію депутатів парламентів трьох країн з цього питання буде відображено у підсумковій декларації сесії.
"У нашій декларації, яку ми підпишемо за підсумками зустрічі, також порушуватиметься білоруське питання, буде виражено нашу стурбованість і бажання, щоб Білорусь зійшла зі шляху, на який вона повернулася, й продовжила йти дорогою контактів з ЄС", - зазначив С.Карчевський.
Іншими темами переговорів українських, польських та литовських парламентарів стануть ситуація в Україні, політичне та економічне співробітництво трьох країн, питання молодіжної співпраці, кібербезпеки, протидії дезінформації та значення інфраструктурного коридору “Північ-Південь” для Центральної та Східної Європи.
Довідка УНН: тристороння парламентська ассамблея України, Польщі та Литви була сформована 13 травня 2005 року. Це консультативний орган, створений для обговорення спільних проектів і питань, що становлять взаємний інтерес для всіх країн-учасниць.
До її складу входять по 10 парламентаріїв від кожної держави, які зустрічаються щороку. В рамках асамблеї діють три комісії: з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розвитку торгівлі та економіки, регіонального та культурного співробітництва.
Нагадаємо, що 25 березня несанкціонована акція в Мінську проти політики влади Білорусії супроводжувалася активними діями міліції і співробітників ОМОНу. За неофіційними даними, правоохоронні органи затримали близько 300 потенційних учасників "Маршу розсерджених білорусів" .
Як повідомляв УНН, 27 березня білоруського опозиціонера М.Статкевича звільнили із СІЗО КДБ.
Також у Білорусі не бачать нічого "неєвропейського" у діях своїх правоохоронців.