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Парламентарии Украины, Польши и Литвы обсудят события в Беларуси

Парламентарии Украины, Польши и Литвы обсудят события в Беларуси

Киев • УНН

 • 10620 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Главной темой двухдневной VIII-й сессии трехсторонней парламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы с участием спикеров Сейма и Сената Польши, Верховной Рады Украины и Сейма Литвы станут события в Беларуси, передает УНН со ссылкой на пресс-службу сената Республики Польша.

"Мы будем говорить о Белоруссии в связи с событиями, которые там происходят. Это будет главной темой наших переговоров", - заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский.

Также он добавил, что позиция депутатов парламентов трех стран по этому вопросу будет отражено в итоговой декларации сессии.

"В нашей декларации, которую мы подпишем по итогам встречи, также будет подниматься белорусский вопрос, будет выражено нашу обеспокоенность и желание, чтобы Беларусь сошла с пути, на который она вернулась, и продолжила идти по пути контактов с ЕС", - отметил С.Карчевський.

Другими темами переговоров украинских, польских и литовских парламентариев станут ситуация в Украине, политическое и экономическое сотрудничество трех стран, вопрос молодежного сотрудничества, кибербезопасности, противодействия дезинформации и значение инфраструктурного коридора "Север-Юг" для Центральной и Восточной Европы.

Справка: трехсторонняя парламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы была сформирована 13 мая 2005 года. Это консультативный орган, созданный для обсуждения совместных проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес для всех стран-участниц.

В ее состав входят по 10 парламентариев от каждой страны, которые встречаются ежегодно. В рамках ассамблеи действуют три комиссии: по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, развития торговли и экономики, регионального и культурного сотрудничества.

Напомним, что 25 марта несанкционированная акция в Минске против политики властей Белоруссии сопровождалась активными действиями милиции и сотрудников ОМОНа. По неофициальным данным, правоохранительные органы задержали около 300 потенциальных участников "Марша рассерженных белорусов".

Как сообщал УНН, 27 марта белорусского оппозиционера М.Статкевича освободили из СИЗО КГБ .

Также в Беларуси не видят ничего "неевропейского" в действиях своих правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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