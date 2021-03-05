Папа Римський вперше в історії прилетів до Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Папа Франциск в п'ятницю прибув до Багдада у своїй найризикованішій закордонній поїздці з моменту свого обрання в 2012 році. Поїздка понтифіка стане першим папським візитом до Іраку в історії, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Літак Alitalia, на борту якого перебував Папа і його свита, співробітники служби безпеки і близько 75 журналістів, приземлився в міжнародному аеропорту Багдада незадовго до 14:00 за місцевим часом.
Повідомляється також, що Ірак направляє тисячі додаткових співробітників служби безпеки для захисту 84-річного Папи під час візиту, який відбувся після того, як напередодні в країні прогриміла серія ракетних атак і вибухів терористів-смертників.
"Я радий знову здійснювати поїздки", - сказав Франциск репортерам на борту літака, маючи на увазі пандемію коронавірусу, яка завадила йому подорожувати.
Поїздка до Іраку - його перша поїздка за межі Італії з листопада 2019 року.
"Це знакова поїздка, і це борг перед країною, яка страждала протягом стількох років", - заявив Папа.
У планах у Франциска відвідати чотири міста, включаючи райони, недоступні для більшості іноземних сановників. Він відслужить месу в багдадській церкві, зустрінеться з провідним іракським мусульманським священнослужителем-шиїтом в південному місті Наджаф і відправиться на північ до Мосула.
Понтифік також відвідає Ур, місце народження пророка Авраама, і зустрінеться з високопоставленим мусульманським священнослужителем, 90-річним великим аятолою Алі ас-Сістані.
Відзначається також, що деякі угруповання бойовиків шиїтів виступили проти візиту Папи, назвавши його втручанням Заходу в справи Іраку, але багато іракців сподіваються, що це допоможе сформувати новий погляд на Ірак.
Що було раніше
Варто відзначити, що напередодні, 4 березня, десять ракет потрапили в іракську авіабазу Айн аль-Асад, де розміщуються сили США.
Тижнем раніше президент США Джо Байден заявив, що проіранськи бойовики планують напасти на американських військовослужбовців в Сирії.