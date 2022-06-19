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Папа Франциск звернувся до прочан: запитуймо себе, що я роблю для України?

Папа Франциск звернувся до прочан: запитуймо себе, що я роблю для України?

Київ • УНН

 • 201469 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Наприкінці недільної зустрічі з прочанами Папа Римський Франциск звернувся із заохоченням замислитися над тим, що кожен робить для допомоги українцям, які страждають від війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vatican news.

Цитата

«Що я роблю саме сьогодні для українського народу?» – таке запитання Папа Франциск спонукав поставити собі кожного, хто в неділю молився разом з ним молитву «Ангел Господній».

Наприкінці молитовної зустрічі, що зібрала на площі Святого Петра у Ватикані кількадесят тисяч прочан, звернувшись із різними запланованими закликами, Святіший Отець, перед тим, як попрощатися, сказав кілька слів:

«І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ, народ, який страждає. Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: Що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці».

Перед цим Папа Франциск скерував думку присутніх до ще одного народу, що потребує солідарності, зазначивши, що з М’янми підноситься голос болю багатьох людей, «яким бракує базової гуманітарної допомоги та які змушені залишати свої домівки, які підпалюють, і щоб втекти від насильства».

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