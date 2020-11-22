Пандемія: у столиці Південної Кореї посилюють карантин

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Республіка Корея з 24 листопада підвищить в столичному регіоні рівень соціального дистанціювання до третього з п’яти існуючих на фоні зростання кількості заражень новим коронавірусом. При цьому в регіоні з 19 листопада вже діє другий карантинний рівень, повідомило в неділю МОЗ країни, пише УНН з посиланням на місцеве агентство Yonhap.

Згідно з поширеним повідомленням для преси, “цей крок спрямований на запобігання поширенню вірусу напередодні загальнонаціонального єдиного держіспиту для школярів, якій відбудеться 3 грудня, і попередити масові спалахи захворювання в зимовий сезон”.

Відповідно до третього рівня соціального дистанціювання забороняються збори понад 100 осіб, повністю припиняється робота нічних клубів і ряду інших закладів з підвищеним ризиком поширення інфекції. Ресторани будуть відкриті для відвідувачів лише до 21:00, після чого будуть працювати виключно на винос. Невеликим кафе дозволено працювати тільки на винос.

Громадські заклади повинні будуть обмежити кількість відвідувачів до 30%, а на спортивних заходах дозволено заповнювати не більше 10% місць для глядачів. Розташовані в приміщеннях спортивні та більярдні клуби зможуть працювати лише до дев’ятої години вечора.

За даними Міністерства охорони здоров’я Південної Кореї, індекс репродукції вірусу вже досяг 1,5. Якщо ситуація не покращиться, вже до початку грудня в країні буде щодня відбуватися близько 600 нових заражень.

Відзначимо, що за останню добу в країні — 330 нових випадків інфікування. За даними ВООЗ — в Республіці Корея 30 733 випадки захворювання COVID-19, 505 людей загинули.

З 13 листопада в Південній Кореї почали штрафувати громадян за відсутність або неправильне носіння захисних масок в громадських місцях і транспорті. Відповідно до поправок до закону про профілактику інфекційних захворювань, штраф становить 100 тис. вон (95 доларів США). Крім транспорту, лікарень і ряду інших громадських місць, носіння масок обов’язково також на робочих місцях з підвищеним ризиком поширення інфекції, таких як кол-центри, розподільні і логістичні центри, криті спортивні об’єкти, а також під час заходів, в яких беруть участь понад 500 осіб. При цьому влада рекомендує громадянам взагалі не виходити з дому без засобів індивідуального захисту.

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