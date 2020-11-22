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Пандемия: в столице Южной Кореи усиливают карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Республика Корея с 24 ноября повысит в столичном регионе уровень социального дистанцирования до третьего из пяти существующих на фоне роста числа заражений новым коронавирусом. При этом в регионе с 19 ноября уже действует второй карантинный уровень, сообщил в воскресенье Минздрав страны, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Yonhap.

Согласно распространенному сообщению для прессы, “этот шаг направлен на предотвращение распространения вируса в преддверии общенационального единого госэкзамена для школьников, которой состоится 3 декабря, и упредить массовые вспышки заболевания в зимний сезон”.

В соответствии с третьим уровнем социального дистанцирования запрещаются собрания свыше 100 человек, полностью прекращается работа ночных клубов и ряда других заведений с повышенным риском распространения инфекции. Рестораны будут открыты для посетителей только до 21:00, после чего будут работать исключительно навынос. Небольшим кафе разрешено работать только навынос.

Общественные заведения должны будут ограничить число посетителей до 30%, а на спортивных мероприятиях разрешено заполнять не более 10% мест для зрителей. Расположенные в помещениях спортивные и бильярдные клубы смогут работать лишь до девяти часов вечера.

По данным Минздрава Южной Кореи, индекс репродукции вируса уже достиг 1,5. Если ситуация не улучшится, уже к началу декабря в стране будет ежедневно происходить около 600 новых заражений.

Отметим, что за последние сутки в стране — 330 новых случаев инфицирования. По данным ВОЗ — в Республике Корея 30 733 случая заболевания COVID-19, 505 человек погибли.

С 13 ноября в Южной Корее начали штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение защитных масок в общественных местах и транспорте. В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний, штраф составляет 100 тыс. вон (95 долларов США). Помимо транспорта, больниц и ряда других общественных мест, ношение масок обязательно также на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как кол-центры, распределительные и логистические центры, крытые спортивные объекты, а также во время мероприятий, в которых участвуют более 500 человек. При этом власти рекомендуют гражданам вообще не выходить из дома без средств индивидуальной защиты.

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