Пандемія: у Бразилії вже понад 1,7 млн хворих COVID-19, майже 68 тисяч осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Кількість випадків зараження COVID-19 в Бразилії перевищила 1,7 мільйона, померли майже 68 тисяч осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни, зазначає УНН.
Згідно з інформацією міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Бразилії зафіксовано 44 571 новий випадок зараження коронавірусом, померли ще 1223 людини.
Загальна кількість виявлених випадків інфекції в Бразилії досягла 1 713 160, померло 67 964 пацієнти з COVID-19. За даними міністерства, одужала 1 020 901 особа.
Бразилія займає друге місце в світі за кількістю як заражених коронавірусом, так і жертв COVID-19.
У той же час варто відзначити, що згідно з даними місцевого телеканалу Globo — у країні 1 716 196 інфікованих, серед яких — 68 055 загинули. Згідно з даними ВООЗ — в країні 1 623 284 випадків COVID-19, 65 487 людей — загинули.