Пандемія: через COVID-19 у Новій Зеландії перенесли вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила в понеділок про перенесення загальних парламентських виборів з 19 вересня на 17 жовтня. Про це повідомила газета The New Zealand Herald, передає УНН.
За словами глави уряду, рішення, прийняте після обговорення з іншими політиками, пов’язане з відновленням на території держави поширення коронавірусу.
11 серпня вперше за 102 дні у Новій Зеландії були виявлені чотири нові випадки інфікування, в числі хворих виявилися члени однієї сім’ї з Окленда. Зараження було кваліфіковано як передача вірусу всередині країни і стало причиною введення санітарно-епідеміологічних обмежень. З 12 серпня громадянам Нової Зеландії наказано дотримуватися соціальної дистанції, виключити фізичні контакти з сторонніми, а кількість учасників масових заходів обмежена сотнею.
За даними ВООЗ — в Новій Зеландії 1 271 інфікований, 22 з них — загинули.
Через спалах викликаний коронавірусом захворювання Ардерн раніше відклала щонайменше до 17 серпня розпуск парламенту перед виборами.
Брифінг Джасінди Ардерн: