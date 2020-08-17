Пандемия: из-за COVID-19 в Новой Зеландии перенесли выборы

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4 марта, 13:25 • 106734 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в понедельник о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald, передает УНН.

По словам главы правительства, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с возобновившимся на территории государства распространением коронавируса.

11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда. Заражение было квалифицировано как передача вируса внутри страны и стало причиной введения санитарно-эпидемиологических ограничений. С 12 августа гражданам Новой Зеландии предписано соблюдать социальную дистанцию, исключить физические контакты с посторонними, а число участников массовых мероприятий ограничено сотней.

По данным ВОЗ — в Новой Зеландии 1 271 инфицированный, 22 их них — погибли.

Из-за вспышки вызываемого коронавирусом заболевания Ардерн ранее отложила по меньшей мере до 17 августа роспуск парламента перед выборами.

Брифинг Джасинды Ардерн:

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