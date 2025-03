Пандемія: Британія планує повернути карантин для прибулих з Іспанії

За його інформацією, ці заходи набудуть чинності вже з 00:00 (02:00 за київським часом) неділі, а причина такого кроку полягає у все більш частих випадків інфікування коронавірусом в Іспанії. Рівень зараження в Піренейському королівстві помітно знизився в порівнянні з квітневими показниками. Проте після пом’якшення обмежень в країні все частіше фіксують локальні спалахи захворювання. У зв’язку з цим регіональна влада різних автономних областей змушена знову вводити більш суворі карантинні заходи. За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, в країні зафіксовано 224 локальні спалахи.

Сполучене Королівство є однією з небагатьох країн Європи, які не закривали свої кордони під час пандемії захворювання, що викликається новим коронавірусом.

При цьому з 8 червня особи, які прибувають до Великої Британії з-за кордону, зобов’язані дотримуватися режиму самоізоляції протягом 14 днів. З 10 липня ця вимога перестала поширюватися на осіб, які прибувають на територію королівства з більш ніж 50 країн, в числі яких опинилися майже всі країни ЄС, в тому числі Іспанія. Відносно таких країн, як США, Китай, Іран, Португалія або Росія виключення ще не робилися — після прибуття з цих країн під загрозою штрафу наказано провести два тижні на карантині.

BREAKING: Govt to announce shortly that tourists in Spain will have to quarantine for two weeks when they return (unless they’re back by midnight tonight). Second wave of Covid-19 there has prompted decision to kick Spain off the safe country list

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) July 25, 2020