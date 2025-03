Пандемия: Британия планирует вернуть карантин для пребывающих из Испании

По его информации, эти меры вступят в силу уже с 00:00 (02:00 по киевскому времени) воскресенья, а причина такого шага заключается во все более частых случаях инфицирования коронавирусом в Испании. Уровень заражения в пиренейском королевстве заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. По данным Минздрава Испании, в стране зафиксировано 224 локальные вспышки.

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобритании из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства из более чем 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС, в том числе Испания. В отношении таким стран, как США, Китай, Иран, Португалия или Россия исключения еще не делались — по прибытии из этих стран под угрозой штрафа предписано провести две недели на карантине.

BREAKING: Govt to announce shortly that tourists in Spain will have to quarantine for two weeks when they return (unless they’re back by midnight tonight). Second wave of Covid-19 there has prompted decision to kick Spain off the safe country list

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) July 25, 2020