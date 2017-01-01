П.Порошенко засудив теракт у Стамбулі

"Рішуче засуджую жорстокий теракт у Стамбулі в новорічну ніч. Мої думки з сім'ями жертв. Тероризм має бути зупинено", - написав Президент України.

Нагадаємо, з 39 загиблих у Стамбул'і опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає.

Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення