П.Порошенко засудив теракт у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко засудив теракт у Стамбулі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Рішуче засуджую жорстокий теракт у Стамбулі в новорічну ніч. Мої думки з сім'ями жертв. Тероризм має бути зупинено", - написав Президент України.
Нагадаємо, з 39 загиблих у Стамбул'і опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає.
Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення