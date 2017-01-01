П.Порошенко осудил теракт в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Стамбуле. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Решительно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", - написал Президент Украины.
Напомним, из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет.
Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли 39 человек, 69 получили ранения.