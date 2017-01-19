П.Порошенко сьогодні у Давосі зустрінеться з головою МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко сьогодні проведе низку зустрічей, зокрема з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Програмою сьогоднішнього дня участі Глави Української держави в роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі передбачена зустріч з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, П.Порошенко 19 січня проведе низку зустрічей з лідерами держав та керівниками міжнародних організацій, серед яких зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, Генеральним Секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі тощо.
Також Президент України візьме участь у неформальному засіданні світових економічних лідерів (IGWEL) на тему: “Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі” та в інтерактивній сесії на тему: “Новий договір для Європи”.