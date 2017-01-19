П.Порошенко сегодня в Давосе встретится с главой МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет ряд встреч, в частности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Программой сегодняшнего дня участия Главы Украинского государства в работе Всемирного экономического форума в Давосе предусмотрена встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", - говорится в сообщении.
Кроме того, П.Порошенко 19 января проведёт ряд встреч с лидерами государств и руководителями международных организаций, среди которых встреча с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и тому подобное.
Также Президент Украины примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL) на тему: "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и в интерактивной сессии на тему: "Новый договор для Европы".