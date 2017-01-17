П.Порошенко: порядок денний переговорів з Д.Трампом буде досить великим

"Україна протягом минулих трьох років отримала дуже міцну двосторонню підтримку у США. Це підтримка американського народу, конгресу - як у палаті представників, так і в сенаті - і я абсолютно переконаний, що це буде підтримка минулої і майбутньої адміністрацій. Не маю сумнівів щодо цього", - заявив П.Порошенко.

Він також анонсував зустріч з Д.Трампом.

"Це не лише економічне питання. Це також важлива політична зустріч. Я був одним зі світових лідерів, кому Д.Трамп зателефонував відразу після виборів. У нас була досить обіцяюча розмова. Ми погодилися, що відразу після інавгурації... ми погодили дату мого візиту до Вашингтону і порядок денний наших переговорів буде досить великим", - зазначив Президент.