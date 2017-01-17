П.Порошенко: повестка дня переговоров с Д.Трампом будет достаточно большой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Повестка дня предстоящих переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом, дата которых уже согласована, будет достаточно большой. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.
"Украина в течение прошлых трех лет получила очень прочную двустороннюю поддержку в США. Это поддержка американского народа, конгресса - как в палате представителей, так и в сенате - и я абсолютно убежден, что это будет поддержка прошлых и будущих администраций. Не сомневаюсь в этом", - заявил П.Порошенко.
Он также анонсировал встречу с Д.Трампом.
"Это не только экономический вопрос. Это также важная политическая встреча. Я был одним из мировых лидеров, кому Д.Трамп позвонил сразу после выборов. У нас был достаточно обещающий разговор. Мы согласились, что сразу после инаугурации... мы согласовали дату моего визита в Вашингтон и повестка дня наших переговоров будет достаточно большой", - отметил Президент.