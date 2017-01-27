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П.Порошенко: оборонне замовлення в 2017 році буде профінансовано на 9 млрд грн

П.Порошенко: оборонне замовлення в 2017 році буде профінансовано на 9 млрд грн

Київ • УНН

 • 9495 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му і висловив впевненість, що 81% державного оборонного замовлення буде профінансовано, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Державне оборонне замовлення на 2017 рік ми маємо сформувати з твердим урахуванням тих недоліків, які мало оборонне замовлення 2016 року. Перш за все наголошую на тому, що 81% державного оборонного замовлення – це є загальний фонд держбюджету. І ми твердо переконані в тому, що на сьогоднішній день цей 81% буде гарантовано профінансовано. В грошовому вимірі – близько 9 млрд грн. – це кошти загального фонду держбюджету в 2017 році, при чому фінансування має розпочатися вже зараз", - підкреслив П.Порошенко.

Президент також повідомив, що на виконання його доручення формування державного оборонного замовлення здійснюватиметься як мінімум на три роки, щоб мати можливість втілювати в життя найновітніші розробки українського оборонно-промислового комплексу та українських конструкторів, які мають добре реноме, авторитет і у військах, і на міжнародному ринку.

Глава держави назвав цілком слушною пропозицію щодо закупівлі зразків озброєння та військової техніки в кількості, яка забезпечує так зване "оптове переозброєння" окремих підрозділів.

"У нас стає вибір: або один "Оплот", або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому "Оплот" будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас стає питання або танкова рота в повному складі, або один танк. І поки у нас є ресурс, поки терміново треба провести глибоку модернізацію зазначених танків, нам необхідно в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі стовідсотковою комплектацією глибоко модернізованими, капітально відремонтованими машинами за надзвичайно короткий термін", - підсумував він.

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