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П.Порошенко: оборонный заказ в 2017 году будет профинансирован на 9 млрд грн

П.Порошенко: оборонный заказ в 2017 году будет профинансирован на 9 млрд грн

Киев • УНН

 • 9495 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-м и выразил уверенность, что 81% государственного оборонного заказа будет профинансирован, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Государственный оборонный заказ на 2017 год мы должны сформировать с твердым учетом тех недостатков, которые имел оборонный заказ 2016 года. Прежде всего подчеркиваю, что 81% государственного оборонного заказа - это общий фонд госбюджета. И мы твердо убеждены в том, что на сегодняшний день этот 81% будет гарантировано профинансирован. В денежном выражении - около 9 млрд грн - это средства общего фонда госбюджета в 2017 году, причем финансирование должно начаться уже сейчас", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также сообщил, что для исполнения его поручения формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года, чтобы иметь возможность воплощать в жизнь новейшие разработки украинского оборонно-промышленного комплекса и украинских конструкторов, имеющих хорошее реноме, авторитет и в войсках, и на международном рынка.

Глава государства назвал вполне справедливым предложение по закупке образцов вооружения и военной техники в количестве, обеспечивающем так называемое "оптовое перевооружение" отдельных подразделений.

"У нас встает выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится самое быстрое за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк. И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - подытожил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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