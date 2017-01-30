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П.Порошенко: необхідні рішучі дії, щоб посадити РФ за стіл переговорів щодо Донбасу

Київ • УНН

 • 6003 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На сьогодні необхідні рішучі дії, щоб мотивувати російську сторону бути за столом переговорів щодо Донбасу. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.

“Ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день потрібні об’єднані і рішучі дії. Рішучі дії, щоб замотивувати російську сторону бути за столом переговорів, замотивувати імплементувати в повному обсязі мінські домовленості, в першу чергу їх безпековий компонент, припинити вбивство в тому числі і цивільного населення на Донбасі, і наша координація тому сьогодні має високу важливість”, — сказав він.

Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

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