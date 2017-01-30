П.Порошенко: необхідні рішучі дії, щоб посадити РФ за стіл переговорів щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На сьогодні необхідні рішучі дії, щоб мотивувати російську сторону бути за столом переговорів щодо Донбасу. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
“Ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день потрібні об’єднані і рішучі дії. Рішучі дії, щоб замотивувати російську сторону бути за столом переговорів, замотивувати імплементувати в повному обсязі мінські домовленості, в першу чергу їх безпековий компонент, припинити вбивство в тому числі і цивільного населення на Донбасі, і наша координація тому сьогодні має високу важливість”, — сказав він.
Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.