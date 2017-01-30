П.Порошенко: необходимы решительные действия, чтобы посадить РФ за стол переговоров по Донбассу

"Мы уверены в том, что на сегодняшний день нужны объединенные и решительные действия. Решительные действия, чтобы мотивировать российскую сторону быть за столом переговоров, замотивировать имплементировать в полном объеме минские договоренности, в первую очередь их компонент безопасности, прекратить убийство в том числе и гражданского населения на Донбассе, и наша координация поэтому сегодня имеет высокую важность", - сказал он.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.